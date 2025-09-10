پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از عصر فردا یک سامانه بارشی وارد استان میشود و دمای هوا ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا نیمه ابری است گفت: عصر و شب فردا با ورود یک سامانه بارشی رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه این سامانه هوای خنک و بارشی تا اواسط هفته در استان مستقر است افزود: دمای هوا در این مدت ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: بالاآمدن سطح آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.
محمددادرس با بیان اینکه دریا امروز برای فعالیتهای دریانوردی با احتیاط مناسب بود گفت: فردا دریا با ارتفاع موج ۳۰ سانتی متر تا یک و نیم متر برای فعالیتهای دریایی نامناسب است.
وی افزود: دمای هوا هم اکنون در رشت مرکز استان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت این شهرستان ۶۴ درصد است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته اسب وونی با دمای ۱۴ درجه سلسیوس خنکترین و لنگرود با دمای ۳۴ درجه سلسیوس گرمترین مناطق استان بودند.