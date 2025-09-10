پخش زنده
بانوان ورزشکار روستای داقداق آباد کبودراهنگ در دو سبک دفاع شخصی و کیک بوکسینگ مقام قهرمانی بدست آوردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،۸۰ نفر از بانوان ورزشکار در این رشته مقام اور استانی و کشوری هستند که به تیم ملی هم راه پیدا کردند
بانوان ورزشکار روستای داقداق آباد کبودراهنگ در کلاسهای رزمی در دو سبک دفاع شخصی و کیک بوکسینگ در کنار ورزش و پرورش استعداد مقام قهرمانی هم بدست اوردند
در این کلاسها بیش از ۱۱۰ بانوی ورزشکار شرکت میکنند و ۸۰ نفر از آنها مقام اور استانی و کشوری هستند و ۱۰ بانوی ورزشکار با تلاش کوشش از دل روستا به تیم ملی رسیدند
وحید رستمی رئیس هیئت رزمی شهرستان کبودراهنگ گفت: هیئت انجمن ورزشهای رزمی شهرستان کبودراهنگ با بیش از ۷۰۰ عضو ورزشکار در ۱۳۲ رشته رزمی در حال فعالیتاند که از این تعداد ۳۰۰ نفر مقام اور استانی و کشوری هستند
سید مجید جعفری مدیر ورزش و جوانان شهرستان کبودراهنگ گفت. ورزشکاران در شهرستان کبودراهنگ در ۲۹ هیئت ورزشی در حال فعالیت ورزشی هستند که امسال بیش از ۲۵۰۰ نفر ورزشکار بیمه شده ورزشی و سازمان یافته هستند