بانوان ورزشکار روستای داقداق آباد کبودراهنگ در کلاس‌های رزمی در دو سبک دفاع شخصی و کیک بوکسینگ در کنار ورزش و پرورش استعداد مقام قهرمانی هم بدست اوردند

در این کلاس‌ها بیش از ۱۱۰ بانوی ورزشکار شرکت میکنند و ۸۰ نفر از آنها مقام اور استانی و کشوری هستند و ۱۰ بانوی ورزشکار با تلاش کوشش از دل روستا به تیم ملی رسیدند

وحید رستمی رئیس هیئت رزمی شهرستان کبودراهنگ گفت: هیئت انجمن ورزش‌های رزمی شهرستان کبودراهنگ با بیش از ۷۰۰ عضو ورزشکار در ۱۳۲ رشته رزمی در حال فعالیت‌اند که از این تعداد ۳۰۰ نفر مقام اور استانی و کشوری هستند

سید مجید جعفری مدیر ورزش و جوانان شهرستان کبودراهنگ گفت. ورزشکاران در شهرستان کبودراهنگ در ۲۹ هیئت ورزشی در حال فعالیت ورزشی هستند که امسال بیش از ۲۵۰۰ نفر ورزشکار بیمه شده ورزشی و سازمان یافته هستند