به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شبکه خبری المسیره از حمله رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن خبر داد.

نیرو‌های مسلح یمن با اعلام این مطلب تاکید کرد که سامانه‌های دفاعی یمن با شلیک چندین موشک پدافندی زمین به هوا با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مقابله کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حمله پایگاه‌های نظامی و مخازن سوخت و مراکز رسانه‌ای یمن را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن، در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا، ۹ نفر شهید و ۱۱۸ نفر هم زخمی شده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن ادعاهای دشمن اسرائیلی مبنی بر هدف قرار دادن سکوهای پرتاب موشک را تکذیب کرده و تأیید می‌کنند که حملات آنها فقط به اهداف غیرنظامی، از جمله روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «یمن» اصابت کرده است. در میان روزنامه‌نگاران، غیرنظامیان و رهگذران کشته و زخمی وجود دارد.

یحیی سریع تصریح کرد: نیروهای مسلح تأیید می‌کنند که این حمله وحشیانه بدون مجازات و بدون پاسخ نخواهد ماند.