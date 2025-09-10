شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۵۶۴۰۵۰
تاریخ انتشار:
۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷
همدان
»
علمی و فرهنگی
آغاز مرمت کاروانسرای سعادت نهاوند با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار
در دو سال گذشته برای بازسازی این کاروان سرای تاریخی، دو میلیارد تومان هزینه شده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55266953"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5564050/55266953?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما