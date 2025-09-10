معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از «خانه چتر» در مشهد، بر نقش حیاتی خیران و مردم در حمایت از کودکان بی‌ سرپرست و بدسرپرست تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سخنگو و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: قوانین مزاحم و حتی مدیران مزاحمی که نمی گذارند خیران و فعالان بخش خصوصی در جهت کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی تلاش کنند و مانع ایجاد می‌ کنند، باید به سرعت شناسایی و حذف شوند.

اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از «خانه چتر» زیر نظر موسسه گلستان علی (ع) در مشهد، با ابراز خرسندی از تلاش‌ های صورت گرفته در این موسسه بیان کرد: خیران با هزینه‌ های شخصی خود، در راستای تربیت و آموزش آینده‌ سازان کشور گام برداشته‌ اند تا این کودکان در آینده نقش‌ آفرین باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی افزود: اگر از کودکانی که به هر طریقی از داشتن خانواده محروم شده‌ اند، حمایت نکنیم، آسیب‌ هایشان افزایش می یابد و مشکلاتی برای خود و جامعه در آینده خواهند آفرید.

وی سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را در کنار قوه قضائیه، حامیان اصلی کودکان بی سرپرست دانست و گفت: رسیدگی به همه اقشار آسیب‌ پذیر بدون همراهی مردم و خیران امکان‌ پذیر نیست و نقش مردم و خیران در این زمینه حیاتی است.

جهانگیر با تمجید از خانه چتر، این مرکز را محیطی درخور و با مربیان کارآزموده توصیف کرد که در آن کودکان احساس جدایی از خانواده نمی‌ کنند و استعدادهایشان شکوفا می‌ شود.

به گفته وی، کار ارزشمندی که مجموعه گلستان علی (ع) کرده است، باید در کشور گسترش یابد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هوش بالای کودکان ایرانی تاکید کرد: کمک مردم به هموطنان علاوه بر تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی، بار دولت را نیز کاهش می‌ دهد، باید اجازه دهیم دست خیران و فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌ ها برای خدمت‌ رسانی به هموطنان باز باشد تا حتی یک فرزند بی‌ سرپرست یا بدسرپرست تنها نماند.

جهانگیر با اشاره به افزایش حمایت‌ ها از کودکان آسیب‌ دیده در استان‌ ها به واسطه تلاش خیران افزود: نباید کودکان محروم از خانواده را از جامعه جدا کنیم، پنهان کردن عکس و اطلاعات آنها می‌ تواند به انزوا و جداسازی منجر شود، باید تلاش کنیم این مرزبندی‌ ها و دیوارکشی‌ ها را از کودکان این مرز و بوم حذف کنیم.

بيش از ٢٠٠٠ كودک بی سرپرست در استان خراسان رضوی وجود دارد.