به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی استان یزد گفت: این پروژه در یازده طبقه دارای سه طبقه پارکینگ، زیرزمین و پیلوت و هشت طبقه واحد مسکونی است.

انتظاری افزود: اوایل سال ۱۴۰۰ شروع به ساخت این واحد‌های مسکونی آغاز شد و هر طبقه دارای ۱۹ واحد می‌باشد.

وی گفت: متراژ واحد‌های مسکونی از ۱۰۰ تا ۱۵۴ مترمتغیر است.

انتظاری ادامه داد: اگر بر مبنای زیربنایی محاسبه شود، متری تقریبا دوازده میلیون و پانصد هزار تومان با موتورخانه مرکزی، چیلر و امکانات موجود برای این پروژه هزینه شده است.