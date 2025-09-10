افتتاح مسکن کارکنان بانک ملی استان یزد
پروژه ۱۵۲ واحدی مسکن کارکنان بانک ملی استان یزد در ۸ طبقه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی استان یزد گفت: این پروژه در یازده طبقه دارای سه طبقه پارکینگ، زیرزمین و پیلوت و هشت طبقه واحد مسکونی است.
انتظاری افزود: اوایل سال ۱۴۰۰ شروع به ساخت این واحدهای مسکونی آغاز شد و هر طبقه دارای ۱۹ واحد میباشد.
وی گفت: متراژ واحدهای مسکونی از ۱۰۰ تا ۱۵۴ مترمتغیر است.
انتظاری ادامه داد: اگر بر مبنای زیربنایی محاسبه شود، متری تقریبا دوازده میلیون و پانصد هزار تومان با موتورخانه مرکزی، چیلر و امکانات موجود برای این پروژه هزینه شده است.