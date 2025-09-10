پخش زنده
آئین کلنگ زنی صدمین مسجد منطقه ۱۸ تهران امروز همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) با حضور شهردار تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم گفت: برای ساماندهی وضعیت مساجد شهر تهران ستاد ویژهای در شهرداری تهران تشکیل شده است.
زاکانی همچنین از برنامهریزی برای توسعه سرانههای مذهبی و ساخت مساجد جدید با معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: در حوزه مسجد، ستادی تشکیل شده که همه دستگاهها در آن مشارکت دارند و هدف، توسعه سرانههای مذهبی با محوریت مردم است.
شهردار پایتخت در این مراسم با تبریک این اعیاد بزرگ، احداث مسجد را زمینهساز رشد معنوی و گسترش خدمترسانی در محلات دانست و گفت: امیدواریم با احداث این مسجد و ملحقات فرهنگی آن، بتوانیم بستری برای خدمتگزاری بیشتر و تقویت کانون هدایت و معنویت در منطقه فراهم کنیم.