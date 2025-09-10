به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم گفت: برای ساماندهی وضعیت مساجد شهر تهران ستاد ویژه‌ای در شهرداری تهران تشکیل شده است.

زاکانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه سرانه‌های مذهبی و ساخت مساجد جدید با معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: در حوزه مسجد، ستادی تشکیل شده که همه دستگاه‌ها در آن مشارکت دارند و هدف، توسعه سرانه‌های مذهبی با محوریت مردم است.

شهردار پایتخت در این مراسم با تبریک این اعیاد بزرگ، احداث مسجد را زمینه‌ساز رشد معنوی و گسترش خدمت‌رسانی در محلات دانست و گفت: امیدواریم با احداث این مسجد و ملحقات فرهنگی آن، بتوانیم بستری برای خدمتگزاری بیشتر و تقویت کانون هدایت و معنویت در منطقه فراهم کنیم.