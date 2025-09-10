به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران صبح امروز در سفر به شرق استان ضمن ادای احترام به شهدا در گلزار روستاهای بیشه بنه و کیاسر بخش یانه سر بهشهر در جریان مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم این منطقه محروم قرار گرفت و با تاکید بر رفع محرومیت این مناطق گفت: مشکل آبرسانی روستا‌های بخش یانسر بهشهر تا پایان سال مرتفع خواهد شد.

مهدی یونسی در مسجد روستای بیشه بنه در جمع مردم و مسولان افزود: جاده‌های منطقه هزارجریب به ویژه در بخش یانه سر، از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند و نیاز فوری به بازسازی و آسفالت دارند.

وی قول داد با برنامه ریزی مشخص و زمانبندی شده، مشکل جاده‌های این منطقه را حل کند.

استاندار مازندران در روستای بیشه بنه نیز به منظور رفع مشکل برق این منطقه دستور ارسال چند ژنراتور برق داد.

دکتر یونسی همچنین در مسجد روستای کوا از منطقه هزارجریب بهشهر بر حل مشکل درمان در این منطقه تأکید کرد و قول داد تا با تشکیل جلسات ویژه ،موضوع سلامت و درمان را پیگیری کند.

استاندار به تنش آبی در شرق استان اشاره و خاطرنشان کرد: این مشکل تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است.

یونسی همچنین از پل زیر قدسی سد گلورد بخش مرکزی بهشهر بازدید و بر تکمیل و بهره برداری این طرح تاکید کرد.

بخش یانسر بهشهر شامل دو بخش عشرستاق و شهدا ، ۵۳ روستا دارد.