سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نقش حمایتی این صندوق از اهالی فرهنگ و هنر گفت: تمام تلاش دولت و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت همه جانبه از قشر فرهیخته و نجیب فرهنگ و هنر است؛ لذا صندوق اعتباری هنر هم با اجرای طرحهای مختلف در همین راستا قدم برمی دارد.
وی بیمه تامین اجتماعی هنرمندان را یکی از طرحهای حمایتی صندوق اعتباری هنر برشمرد و گفت: پس از بررسی بیوگرافی، متقاضیان معرفی نامه عضویت در صندوق را از خانههای تخصصی، معاونتها و اداره ارشاد استانها دریافت کرده و سپس مراحل معرفی به سازمان تامین اجتماعی را در مجموعه صندوق هنر طی میکنند.
پوراحمدی اظهار داشت: تا به امروز ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر هستند و از خدمات بیمهای و رفاهی استفاده میکنند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای بهداشت و درمان در یکسال اخیر افزود: صندوق اعتباری هنر برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر بهداشتی و درمانی به هنرمندان، امسال با یک بیمه گر بزرگ تر، قویتر و خوش نامتر قرارداد منعقد کرد. از همین رو، ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان از ۱۸ شهریور آغاز شده و تمامی اهالی فرهنگ و هنر، روزنامه نگاران و فعالان حوزه قرآن و عترت میتوانند از خدمات این بیمه استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در خصوص افزایش خدمات در بیمه تکمیلی امسال صندوق هنر، توضیح داد: همانطور که میدانید هنرمندان سراسر کشور در صندوق اعتباری هنر عضویت دارند؛ یکی از دلایل انعقاد قرارداد با بیمه گر جدید برای بیمه تکمیلی، ارسال راحت و سریع مدارک پزشکی هنرمندان بود. این بیمه گر جدید یک برنامه رسان تخصصی دارد که هنرمندان حتی در دورافتادهترین مناطق هم میتوانند به راحتی مدارک خود را در این برنامه رسان بارگذاری کنند.
وی با اشاره به تاکید ویژه صندوق هنر بر خدمات الکترونیک، افزود: پیام رسان این بیمه گر جدید هم به خوبی خدمات الکترونیک ارائه میدهد و از طرفی هم سرعت پرداخت بالایی دارد. همچنین تعدد مراکز درمانی برای ما مهم بود که خوشبختانه این بیمه گر با مراکز بسیاری طرف قرارداد است.
گفتنی است مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان ۲۸ شهریور به پایان میرسد.