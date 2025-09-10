\u0628\u0647\u200c\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0637\u0631\u062d \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0645\u062f\u062d \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062b\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0648\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n