به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی گفت: ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر غرق شدن دو نفر در سدشهرچای ارومیه به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد طبق اعلام نیرو‌های حاضر در صحنه، دو نفر در آب گرفتار شده‌اند، اما تاکنون پیکر آنان از آب خارج نشده است.

دکتر رضازاده خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های امدادی و غواصان برای عملیات جست‌و‌جو و یافتن غرق‌شدگان انجام گرفته و اورژانس همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

رئیس فوریتهای پزشکی ستان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تأکید کرد: شنا در سد‌ها و آبگیر‌های غیرایمن به‌شدت خطرناک است و مردم باید از ورود به چنین مکان‌هایی خودداری کنند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.