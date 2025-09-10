پخش زنده
امروز: -
در نشست مدیران ادارهکل حفاظت محیطزیست استان تهران با معاون محیط زیست انسانی، مهمترین چالشهای زیستمحیطی پایتخت از جمله آلودگی هوا، مدیریت پسماند و پایش صنایع آلاینده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، استان تهران به عنوان پایلوت حوزه محیط زیست انسانی در کشور انتخاب شد تا ضمن گردآوری پیشنهادات اصلاحی، نسبت به ساماندهی دستورالعملها، بخشنامهها و شیوهنامههای مرتبط با وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کند.
بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد ظرف یک ماه آینده پیشنهادات عملیاتی از سوی تهران ارائه و کارگروههای تخصصی مشترکی میان ادارهکل محیطزیست تهران و دفاتر معاونت محیط زیست انسانی برای بررسی و اجرای آنها تشکیل شود.
همچنین در این جلسه، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی، بر لزوم بازنگری و اصلاح برخی سازوکارهای موجود در استقرار صنایع و روند پایش زیستمحیطی آنها تأکید کرد.