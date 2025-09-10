پخش زنده
منیر الحدادی بازیکن مغربی استقلال تهران که امروز وارد تهران شده بود قرارداد رسمی خود را با این باشگاه به امضا رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،حدادی صبح امروز وارد تهران شد و بلافاصله به باشگاه استقلال رفت و پس از استقبال مسئولان باشگاه، قرارداد دو ساله خود را امضا کرد و سپس راهی تمرینات تیم شد تا هر چه سریعتر با شرایط و تاکتیکهای کادر فنی آشنا شود.
گفته میشود قرارداد او بیش از ۴ میلیون دلار برای دو فصل است.
الحدادی در تیمهای بارسلونا، لاس پالماس، آلاوز و لگانس سابق بازی دارد.