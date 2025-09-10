دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت :تعداد 200 بسته کمک آموزشی و کالابرگ به ارزش 2میلیارد 500 میلیون ریال بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اعلام این خبر افزود: بمناسبت گرامیداشت هفته وحدت و در آستانه سال تحصیلی جدید با توجه به اهمیت بحث تحصیل در کاهش آسیب های اجتماعی از سوی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان زرند با مشارکت خانواده شهید غلامرضا رحمانی تعداد 200 بسته کمک آموزشی و کالابرگ به ارزش 2میلیارد 500 میلیون ریال بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع گردید

یعقوبی افزود:از این مبلغ 1میلیارد و 100 میلیون ریال از توسط خانواده شهید غلامرضا رحمانی اهدا شده است

وی یاد آور شد ، از ابتدای سال جاری تاکنون 335 مورد بسته حمایتی و وجه نقد به ارزش 6 میلیارد 500 میلیون ریال در اختیار جامعه هدف خانواده های زندانیان قرار گرفته و 3 میلیارد 300 میلیون ریال از محل کمک های خیرین به بحث آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان مالی اختصاص یافته است