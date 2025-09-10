معاون استاندار یزد: بسیاری از موفقیت‌های بزرگ، نتیجه اعتماد به تعاونی‌ها بوده و اگر خواهان شکوفایی بیشتر اقتصاد هستیم، باید این روحیه را تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در آیین افتتاح مجتمع مسکونی ۱۵۲ واحدی فرافر، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، روز تعاون و سالروز تأسیس بانک ملی، همزمانی این سه رویداد بزرگ با بهره‌برداری از یک پروژه تعاونی را نشانه‌ای از ظرفیت بالای سرمایه‌های مردمی دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت جمعی در پیشبرد طرح‌های عمرانی گفت: همت، همدلی و اقدام اثرگذار در احداث این مجتمع نشان می‌دهد که با کنار هم بودن، می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کرد.

دهستانی افزود: توجه به مؤلفه‌های کیفی در ساخت این مجموعه، نماد احترام به اعضا و ساکنان آن است و این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر تعاونی‌ها، زمینه‌ساز گام‌های مؤثر در حل مشکل مسکن کارکنان و مردم باشد.

معاون استاندار یزد با تأکید بر پیشرو بودن این استان در حوزه تعاون اظهار داشت: نگاهی به تاریخ کهن یزد و ایجاد قنات‌ها نشان می‌دهد که روحیه تعاون و همکاری از دیرباز در این دیار جاری بوده است و بسیاری از موفقیت‌های بزرگ، نتیجه اعتماد به تعاونی‌هاست و اگر خواهان شکوفایی بیشتر اقتصاد هستیم، باید این روحیه را تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم یزد آموخته‌اند به یکدیگر اعتماد کنند و به همین دلیل، در عرصه تعاونی‌ها جزو برترین‌ها بوده و هستند و استفاده از این الگوی دیرینه در روز‌های کنونی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد.

دهستانی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اعضای این پروژه گفت: با حمایت دولت و گسترش فرهنگ تعاون در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها، شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری از مردم یزد خواهیم بود. دست‌مریزاد به مجموعه‌ای که با همت اعضا و با همه توان، این مجتمع را به بهره‌برداری رساند؛ ان‌شاءالله مایه خیر و برکت باشد.