در همایشی از ۱۵ تعاونی برتر که نقش مهمی در تولید و اقتصاد استان دارند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر استان با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونیها موتور اصلی اقتصاد در جامعهاند، بر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه هرچه بیشتر جامعه تاکید کرد.
هادی حق شناس سهم تعاون در اقتصاد ملی را پایین ارزیابی کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد برسد، در حالی که اکنون تنها حدود ۶ درصد است و نیاز به آسیبشناسی جدی دارد.
وی گفت: فلسفه شکلگیری تعاونیها در قانون اساسی جلوگیری از انباشت ثروت و توزیع عادلانه آن در جامعه است، بنابراین راه نجات اقتصاد ایران تقویت بخش خصوصی و تعاونیها است.