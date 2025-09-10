قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان قدردانی از تعاونی‌های برتر در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان در همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر استان با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی‌ها موتور اصلی اقتصاد در جامعه‌اند، بر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه هرچه بیشتر جامعه تاکید کرد.

هادی حق شناس سهم تعاون در اقتصاد ملی را پایین ارزیابی کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد برسد، در حالی که اکنون تنها حدود ۶ درصد است و نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.

وی گفت: فلسفه شکل‌گیری تعاونی‌ها در قانون اساسی جلوگیری از انباشت ثروت و توزیع عادلانه آن در جامعه است، بنابراین راه نجات اقتصاد ایران تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.