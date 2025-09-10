دبیر هیات شمشیربازی استان یزد: محمد فتوحی و پارسا پورسلمانی به اردوی تیم ملی آقایان در اسلحه سابر دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود فتوحی گفت: اردوی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه سابر از ۲۲ لغایت ۳۱ شهریورماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

وی دیگر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را علی اسماعیل زاده پاکدامن، نیما آقایی و دانیال دانشمند از تهران، طا‌ها کارگرپور از گیلان، محمد مهدی شاکر از فارس و احمدرضا شهمیریاز مازندران ذکر کرد.

هم‌اکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.

یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.