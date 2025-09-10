ستادکل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور قطر در بیانیه‌ای نوشت: این تجاوز ددمنشانه و وحشیانه، نشان آشکار ماهیت تروریستی وتجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، تجاوز نظامی و اقدام جنون‌آمیز و وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست و برادر قطر را به شدت محکوم می‌کند.

این بیانیه افزود: این تجاوز ددمنشانه، وحشیانه و غیرقابل انکار نشان آشکار ماهیت تروریستی وتجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است.

ستادکل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: برای دولت‌ها و ملت‌های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری وهماهنگی کامل آمریکا انجام می‌شود و نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده و هیچ‌گونه احترام و ارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست.

این بیانیه تصریح کرد: ایالات متحده با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از جنایات رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناامنی در جهان ومنطقه و ترویج تروریسم بین‌الملل است تا اهداف شیطانی، استعمارگرانه و استثمارگرانه خود را جامه عمل بپوشاند. گسترش تجاوزات وحشیانه و بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای برای کل جهان و کشور‌های منطقه است.

ستادکل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایام میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام ضمن تبریک میلاد پرنور پیامبر رحمت و عظیم‌الشان اسلام به امت اسلامی نسبت به هوشیاری و وحدت مسلمانان و جهان اسلام در برابر خطر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توقف ماشین جنگی جنون‌آمیز این رژیم و قطع رابطه همه کشورهابا آن تاکید می‌کند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ملت‌های آزادی‌خواه و رزمندگان و حامیان محور مقاومت در اقصی نقاط دنیا اطمینان می‌دهند که رسالت و اندیشه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی محور مقاومت هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت و رزمندگان جبهه مقاومت با اراده پولادین و الهی از مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و غزه دفاع خواهند نمود و هرگز نخواهند گذاشت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود دست یابند.

اسرائیل روز سه شنبه به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت حملات هوایی تروریستی به قطر را بر عهده گرفت.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخت.

این موج گسترده محکومیت‌ها بار دیگر نشان داد که اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به خاک قطر، نه تنها تهدیدی علیه یک کشور عربی، بلکه چالشی برای امنیت و ثبات کل منطقه و قوانین بین‌المللی تلقی می‌شود.