جشن خیابانی هفته وحدت امروز در گنبدکاووس با بیش از ۸۰ غرفه و موکب مردمی از سوی اقوام مختلف استان، شامل اهل سنت و شیعیان، به‌ صورت تلفیقی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، بیش از ۸۰ غرفه و موکب مردمی از سوی اقوام مختلف استان، شامل اهل سنت و شیعیان، به‌ صورت تلفیقی راه‌اندازی شده است و از مردم پذیرایی می‌کنند.

این جشن یک جشن مردمی است که توسط اقوام و مذاهب مختلف استان برگزار شد.

در این جشن، همگان در کنار یکدیگر و با تکیه بر مشترکات دینی و فرهنگی خود، به بزرگداشت این ایام مهم پرداختند.

علاوه بر حضور پرشور مردم، گروه‌های هنری و فرهنگی نیز در این مراسم حضور دارند و برنامه‌هایی متنوع از جمله نمایش‌های فرهنگی و هنری، موسیقی سنتی و… اجرا شد.

برنامه‌های ویژه‌ای از جمله وسایل بازی برای کودکان نیز تدارک دیده شده تا آنان نیز در این جشن بزرگ از جو شادی و وحدت بهره‌مند شوند.