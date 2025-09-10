به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کاروند فرمانده حوزه دانش آموزی حضرت معصومه محمدشهر و ماهدشت گفت: شناسایی دانش آموزان بی‌بضاعت محمدشهر و ماهدشت با حمایت خیرین و مدیران و همکاران فرهنگی انجام شد و تعداد ۲۵۰ بسته آموزشی حمایتی لوازم تحریر از قبیل کیف خودکار مداد پاک کن تراش مداد رنگی و دفتر، امروز به میزبانی مدرسه گل نرگس محمدشهر تهیه شده و قبل از شروع سال تحصیلی جدید به دست دانش آموزان عزتمند خواهد رسید.

احمدوند معاونت بسیج سازندگی ناحیه حضرت جوادالائمه نیز در این مراسم گفت: ۲۵۰ پک حمایتی در مرحله اول به ارزش ریالی ۶۲۵ میلیون تومان و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون تومان است و در مجموع در ۴ مرحله برنامه ریزی شده به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

سرهنگ فلاحتکار رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه استان البرز نیز با اشاره به اینکه استفاده از کالای ایرانی منقش به تصاویر شهدا و قهرمانان ملی در این امر خیر جهادی مد نظر قرار گرفته است گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده قرار است ۴۰ برنامه جهادی در سطح استان اجرا شود که ۲۰ هزار کار جهادی معیشتی کمک حمایتی خانوار است و مابقی کار‌های جهادی نیز از تهیه جهیزیه، کمک به آزادی زندانیان، بهسازی و تعمیرات مدارس و منازل می‌باشد که در مجموع به ۵۰ هزار حرکت جهادی خواهد رسید.

یادور می‌شود در محمدشهر طرح حمایت از دانش آموزان عزتمند تا پایان ۴ مرحله به بیش از هزار بسته کمک حمایتی لوازم تحریر خواهد رسید.