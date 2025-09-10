به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این اقدام با هدف ارج نهادن به خبرنگارانی صورت گرفت که طی سال‌های اخیر در حمایت از میراث فرهنگی نقش‌آفرین بودند و با صندوق توسعه و احیا همکاری نزدیک داشته‌اند.

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه و احیا در حاشیه مراسم رونمایی از این تابلو گفت: پاسداشت میراث فرهنگی امری ملی و فراگیر است که خبرنگاران و اصحاب رسانه ، با بیان دغدغه‌های خود، آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌کنند.

عباس مهدوی افزود: سهم هر خبرنگار و فعال رسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند به اندازه نقش یک وزارتخانه باشد؛ زیرا خبرنگاران وجدان بیدار جامعه‌ هستند ، قدرت اقناع افکار عمومی را دارند و می‌توانند مردم را به مشارکت در احیای بنا‌های تاریخی، که میراث مشترک آنان است، تشویق کنند.

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه و احیا تأکید کرد: امروز بدون رسانه و خبرنگاران فعال، حفظ میراث فرهنگی از تهدید‌ها و آسیب‌های گوناگون امکان‌پذیر نیست. خبرنگاران، خط مقدم حفاظت و احیای بنا‌های تاریخی هستند.

شایان ذکر است که سال گذشته نیز به مناسبت روز خبرنگار، روابط عمومی صندوق توسعه و احیا با هدف پاسداشت تلاش خبرنگاران و صیانت از میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی، اقدام به کاشت درختان بومی این منطقه همراه با شناسنامه کرده بود؛ اقدامی که با استقبال گسترده اصحاب رسانه روبه‌رو شد.