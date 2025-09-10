به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد رضا رحمانی گفت: ماموران آگاهی حین گشت زنی در یکی از روستا‌های شهرستان به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا که در گوشه‌ای از خیابان پارک شده بود مشکوک شدند و در بررسی‌های اولیه، صاحب آن شناسایی نشد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این موتور سیکلت ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی گفت: موتور بلاصاحب به پارکینک انتقال داده شد.