فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت هوندا ۴۰۰ سی سی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد رضا رحمانی گفت: ماموران آگاهی حین گشت زنی در یکی از روستاهای شهرستان به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا که در گوشهای از خیابان پارک شده بود مشکوک شدند و در بررسیهای اولیه، صاحب آن شناسایی نشد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این موتور سیکلت ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
وی گفت: موتور بلاصاحب به پارکینک انتقال داده شد.