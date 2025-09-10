دختران و بانوان بسیجی بخش رخ به مناسبت میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) برنامه ای با عنوان پاتوق دختران مروارید برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ گفت: برنامه پاتوق دختران مروارید صبح امروز با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دختران نوجوان در محل سالن اجتماعات دبیرستان کوثر شهر رباط سنگ‌ برگزار شد.

خانم احمدی افزود: این برنامه به همت مربیان حلقه های صالحین و فرمانده های پایگاه های منطقه جلگه رخ برگزار شد و هدف از برگزاری آن پاسخ به سوالات دختران نوجوان و جوان در زمینه مباحث اعتقادی، مذهبی، اجتماعی و تربیتی و کمک به حل مشکلات و آسیب های این قشر بود.

وی ادامه داد: در هر جلسه یکی از موضوعات و دغدغه های نوجوانان و جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احمدی گفت: راه‌ اندازی پاتوق‌ های دخترانه برای انجام برنامه‌ های فرهنگی، تفریحی، هنری، ورزشی و مهارتی، یکی از برنامه‌ های مهمی است که با همکاری مردم و سایر نهادها انجام می‌ شود.

وی اضافه کرد: از برپایی این پاتوق ها در محله‌ها نیز به شدت حمایت می‌ کنیم و همچنین امیدواریم بتوانیم با همکاری آموزش و پرورش در طول سال از ظرفیت‌ های این پاتوق ها استفاده کنیم.