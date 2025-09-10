پخش زنده
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ از طریق شبکه جادهای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای،از رکوردشکنی ترانزیت کالا در جادههای کشور طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در مجموع ۶ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۳۶ تُن انواع کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابهجا شده است.
هدایتی افزود: این حجم عظیم از ترانزیت در بیش از ۲۹۷ هزار سفر کامیونی محقق شده که بیانگر ظرفیت بالای جادهای ایران در مبادلات تجاری منطقهای است. وی با اشاره به توانمندیهای بخش خصوصی در حوزه حملونقل، توضیح داد که در حال حاضر ۲۵۷۸ شرکت فعال در حوزه حملونقل بینالمللی کالا و ۶۴ شرکت و شعبه در بخش حملونقل بینالمللی مسافر، نقش اساسی در این موفقیت ایفا میکنند.
مدیرکل دفتر ترانزیت همچنین به وسعت ناوگان فعال در این بخش اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه با میانگین عمر ۱۲ سال در خطوط بینالمللی کشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از ۵۱ هزار راننده ماهر و متعهد در این حوزه، به ایفای نقش در تجارت بینالمللی میپردازند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر، ۲۶ پایانه فعال در ۱۲ استان مرزی کشور، نقش حیاتی و مستقیمی در تبادل کالا و مسافر بین ایران و کشورهای همسایه ایفا میکنند و زمینه را برای رشد روزافزون ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای تجاری فراهم آوردهاند.