شهرآورد لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور با برد شاهین خشکبیجار به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهارچوب هفته اول رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ساحلی باشگاههای کشور دو تیم پدیده گلشن انزلی و شاهین خشکبیجار نمایندگان استان گیلان در این رقابتها در مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف هم رفتند که در پایان شاهین خشکبیجار توانست با برد سه بر دو پدیده گلشن انزلی را شکست دهد.
رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود.