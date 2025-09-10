رییس آموزش و پرورش جوین:
بیش از ۴۰ درصد مدارس جوین نیازمند بازسازی است
کمبود فضای ورزشی و آموزشی همچنان دغدغه اصلی مسئولان آموزش و پرورش جوین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جوین گفت: هم اکنون مجموع فضای ورزشی مدارس جوین ۸۶۰۰ متر مربع است که از این میزان، تنها ۲۶۰۰ مترمربع در حال ساخت است و با توجه به جمعیت بیش از ۱۳ هزار نفری دانش آموزان (۶۶۰۸ پسر و ۶۴۳۲ دختر)، سرانه فضای ورزشی تنها ۱.۴ متر مربع و فضای آموزشی نیز ۰.۷ متر مربع به ازای هر دانشآموز است.
علی محمد قارزی افزود: بیش از ۴۰ درصد فضای آموزشی موجود در جوین تخریبی است و به بازسازی و بهسازی اساسی نیاز دارد و نیازمند توجه جدی مسئولان و خیران به تکمیل مدارس تخریبی و همچنین احداث فضاهای ورزشی به ویژه در بخش عطاملک است.
قازری کمبود فضای آموزشی در مدارس مختلف شهرستان از جمله معرفت خرم آباد، تزکیه و عفت انداده، دبیرستان امیرالمومنین و همچنین مدرسه خاتم الانبیا در کریم آباد را از چالش های پیش رو دانست و افزود: نیاز به ایجاد آموزشگاه های جدید در مقطع متوسطه دوم و مهم تر از همه توسعه هنرستان ها برای رشتههای مختلف احساس می شود به نحوی که هنرستان شهید رجبعلی نقابی تنها هنرستان مرکز شهرستان محسوب می شود.