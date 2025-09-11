جمعیت هلال‌احمر به مناسبت هفته وقف ۱۴۰۴ پویش «هلال همیشه روشن» را با هدف خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی بانک امانات این جمعیت در سراسر استان آغاز کرد.

آغاز پویش «هلال همیشه روشن» به مناسبت هفته وقف در یزد

آغاز پویش «هلال همیشه روشن» به مناسبت هفته وقف در یزد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد همزمان با فرارسیدن هفته وقف سال ۱۴۰۴، پویش ملی «هلال همیشه روشن» با هدف تقویت و تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت در مرکز استان و شهرستان‌ها آغاز شد.

عشقی افزود: این طرح که با شعار «وقف، هلال همیشه روشن» معرفی شده، بر محور نیکوکاری و مشارکت اجتماعی واقفان و خیرین برای حمایت از بیماران نیازمند استوار است.

وی ادامه داد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر، با در اختیار داشتن انواع وسایل درمانی و توانبخشی، سالانه به هزاران بیمار کم‌برخوردار خدمات ارائه می‌دهد. با این حال به دلیل فرسودگی یا افزایش تقاضا، نیاز به خرید و تعمیر تجهیزات جدید بیش از پیش احساس می‌شود.

خیرین و واقفان می‌توانند با واریز کمک‌های خود به شماره حساب ۲۱۹۹۸۶۸۶۴۵ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۲۷۰ نزد بانک ملت و یا استفاده از کد دستوری #۶*۱۱۲* در این پویش مشارکت کنند.