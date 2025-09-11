پخش زنده
امروز: -
جمعیت هلالاحمر به مناسبت هفته وقف ۱۴۰۴ پویش «هلال همیشه روشن» را با هدف خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی بانک امانات این جمعیت در سراسر استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد همزمان با فرارسیدن هفته وقف سال ۱۴۰۴، پویش ملی «هلال همیشه روشن» با هدف تقویت و تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت در مرکز استان و شهرستانها آغاز شد.
عشقی افزود: این طرح که با شعار «وقف، هلال همیشه روشن» معرفی شده، بر محور نیکوکاری و مشارکت اجتماعی واقفان و خیرین برای حمایت از بیماران نیازمند استوار است.
وی ادامه داد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر، با در اختیار داشتن انواع وسایل درمانی و توانبخشی، سالانه به هزاران بیمار کمبرخوردار خدمات ارائه میدهد. با این حال به دلیل فرسودگی یا افزایش تقاضا، نیاز به خرید و تعمیر تجهیزات جدید بیش از پیش احساس میشود.
خیرین و واقفان میتوانند با واریز کمکهای خود به شماره حساب ۲۱۹۹۸۶۸۶۴۵ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۲۷۰ نزد بانک ملت و یا استفاده از کد دستوری #۶*۱۱۲* در این پویش مشارکت کنند.