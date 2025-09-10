پخش زنده
این تصفیهخانه فاضلاب بیمارستانی، با پردازش دقیق پسابها، از ورود مواد آلوده به چرخه طبیعت جلوگیری کرده و سلامت جامعه را تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دستگاه تصفیهخانه فاضلاب بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان شهرستان در بیمارستان غدیر سیاهکل به بهرهبرداری رسید.
این پروژه زیستمحیطی، گامی مهم برای مدیریت صحیح پسماندهای درمانی و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در آیین بهره برداری از تصفیهخانه فاضلاب بیمارستان غدیر سیاهکل ضمن تأکید بر اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی و زیستمحیطی در مراکز درمانی، گفت: تجهیز بیمارستانها به سیستمهای نوین مدیریت پسماند، از اولویتهای اصلی دانشگاه است.
محمد تقی آشوبی افزود: این اقدام نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی در قبال نسلهای آینده است.