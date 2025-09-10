پخش زنده
امروز: -
با تکمیل طرحهای آبرسانی مشکل کم آبی در بوکان رفع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان با اشاره به اینکه این شهر بیشترین سرانه مصرف آب را در استان دارد، گفت: با تکمیل و بهره برداری طرح خط ثقلی انتقال آب به این شهرستان مشکل کمبود آب این شهر رفع خواهد شد.
خشایار صنعتی افزود: بوکان با بیش از ۷۰ هزار مشترک آب، جزو پرمصرفترین شهرهای آذربایجانغربی است.
سلمان خدایاری، مدیر امورآب و فاضلاب شهرستان بوکان هم با بیان اینکه در ۲۱ روستای این شهرستان با خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال مشکل کم آبی تا حدودی رفع شده است، گفت: باتکمیل طرح خط ثقلی انتقال آب در این شهرستان مشکل کمبود آب آشامیدنی بهداشتی در سالهای آینده برطرف خواهد شد.