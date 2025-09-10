به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان با اشاره به اینکه این شهر بیشترین سرانه مصرف آب را در استان دارد، گفت: با تکمیل و بهره برداری طرح خط ثقلی انتقال آب به این شهرستان مشکل کمبود آب این شهر رفع خواهد شد.

خشایار صنعتی افزود: بوکان با بیش از ۷۰ هزار مشترک آب، جزو پرمصرف‌ترین شهر‌های آذربایجان‌غربی است.

سلمان خدایاری، مدیر امورآب و فاضلاب شهرستان بوکان هم با بیان اینکه در ۲۱ روستای این شهرستان با خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال مشکل کم آبی تا حدودی رفع شده است، گفت: باتکمیل طرح خط ثقلی انتقال آب در این شهرستان مشکل کمبود آب آشامیدنی بهداشتی در سال‌های آینده برطرف خواهد شد.