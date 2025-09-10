به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ ولات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌ های دولت، توسط شرکت سرمایه‌ گذاری ثمین ساخته می‌ شود و افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه زیرساخت‌های انرژی منطقه و تأمین نیازهای برق شهرستان مه ولات از اهداف ساخت این نیروگاه است.

وزیر نیرو، در آیین آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه با تأکید بر ضرورت بهره‌ برداری حداکثری از ظرفیت‌ های انرژی تجدیدپذیر کشور، گفت: این طرح نه‌ تنها در تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی شبکه نقش بسزایی دارد، بلکه فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و توسعه فناوری‌های نوین در کشور است.

علی‌ آبادی افزود: «وزارت نیرو موظف است شرایط و زیرساخت‌ های لازم برای مشارکت سرمایه‌ گذاران را هموار کند و همزمان، با تأمین سرمایه و حمایت‌ های فنی و اجرایی، مسیر اجرای طرح را تسهیل نماییم.»

وزیر نیرو همچنین بر اهمیت هم‌ افزایی میان بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: «اجرای موفق چنین طرح های بزرگی نیازمند همکاری مستمر، برنامه‌ ریزی دقیق و بهره‌ گیری از تخصص نیروهای داخلی است تا ضمن ایجاد اشتغال، امنیت انرژی کشور نیز ارتقاء یابد.»

قامتی، معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی؛ زنگنه نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان مه‌ ولات، مدیران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ ولات حضور داشتند.