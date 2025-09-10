پخش زنده
یک پایگاه معتبر روسی گزارش داده که ۵ کشتی گیر مطرح این کشور هنوز نتوانستند روادید کشور کرواسی را برای حضور در رقابتهای جهانی دریافت کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به گزارش فدراسیون کشتی و به نقل از سایت چمپیونات که ورزشهای این کشور را پوشش میدهد، عبدالرشید سعدالهیف در وزن ۹۷ کیلوگرم و زائوربک سیداکوف در وزن ۷۴ قهرمانان جهان و المپیک در رشته کشتی آزاد و سرگئی سمنوف در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سرگئی املین در وزن ۶۳ کیلوگرم و امین صفرشایف در وزن ۵۵ کیلوگرم که عنوان داران این کشور در رشته کشتی فرنگی محسوب میشوند، هنوز ویزای خود را برای حضور در مسابقات جهانی کرواسی دریافت نکردهاند.
این پایگاه به نقل از مامیاشویلی رئیس فدارسیون کشتی روسیه نوشته است، امروز و فردا بسیار مهم است و اگر در این ۲ روز این موضوع حل نشود، این کشتیگیران رقابتهای جهانی را از دست خواهند داد.