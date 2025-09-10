افزایش چشمگیر تقاضا برای رشته های فنی و حرفه ای در نیشابور
در پی استقبال دانش آموزان نیشابوری از رشتههای فنی و حرفه ای، چهار هنرستان دخترانه جدید در این شهرستان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش نیشابور در نشست خبری گفت: سال گذشته ۴۸ درصد دانش آموزان نیشابوری در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش ثبت نام کردند که امسال این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. با این حال محدودیت فضای آموزشی موجب شده است که تنها تا ۵۲ تا ۵۳ درصد ظرفیت ثبت نام وجود داشته باشد.
ابراهیم حیدری افزود: برای پاسخ به این تقاضای رو به رشد، امسال چهار هنرستان دخترانه جدید در نیشابور راه اندازی کرده ایم.
وی در ادامه به رشتههای پرطرفدار اشاره کرد و گفت: در میان پسران، رشته های مکانیک و برق و در میان دختران، طراحی دوخت، کامپیوتر، مدیریت خانواده، گرافیک، عکاسی و نرم افزار بیشترین استقبال را داشته اند و ظرفیت این رشته ها را افزایش داده ایم.
حیدری از ایجاد هنرستان برادران در کوچه ترانس نیشابور به عنوان یکی از طرح های شاخص یاد کرد و گفت: این مدرسه که پیش تر شرایط نامطلوبی داشت با سرمایهگذاری ۲۳ میلیارد تومانی توسط دکتر برادران تجهیز و بازسازی شده و اکنون به یکی از بهترین هنرستان های تخصصی مکانیک استان و کشور تبدیل شده است. این هنرستان با تجهیزاتی بسیار پیشرفته، نمونه ای منحصر به فرد در سطح استان است.
وی به موفقیت های دانش آموزان نیشابوری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر، دانش آموزان نیشابوری موفق به کسب چهار رتبه تک رقمی کشوری شده ند که این یک رکورد بی سابقه است. به عنوان نمونه، خانم سارا ذبیحی رتبه سوم کشوری در کنکور علوم انسانی را کسب کرده است. همچنین دو مدال طلای المپیاد ادبیات فارسی به دانش آموزان پوریا جعفری و طه صادقی تعلق گرفته که به آن ها اجازه داده است بدون شرکت در کنکور در هر رشته و دانشگاهی که بخواهند، تحصیل کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به استقبال روزافزون دانش آموزان از رشتههای فنی، آموزش و پرورش نیشابور در تلاش است تا ظرفیت هنرستان ها را افزایش دهد و به تدریج به سمت کاهش مدارس نظری و توسعه مدارس فنی و حرفهای حرکت کند.
حیدری گفت: همچنین با حمایت خیران و بخش خصوصی، ارتقای تجهیزات و امکانات آموزش فنی در شهرستان در دستور کار قرار دارد تا دانش آموزان بهتر برای ورود به بازار کار آماده شوند.
مشارکت مردمی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
حیدری با اشاره به کمبودهای شدید اعتباری، دریافت مشارکت مردمی بر اساس مصوبات انجمن اولیا و مربیان را برای اداره مدارس ضروری خواند و گفت: «بودجه دولتی واریزی به یک دبیرستان ۲۰۰ نفره در سال، تنها حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان است. با این مبلغ نمی توان یک مدرسه را اداره کرد. بنابراین مشارکت اولیا بر اساس ضوابط، اجتناب ناپذیر است.»
وی در عین حال هشدار داد: «هرگونه دریافت غیرمتعارف و خارج از چارچوب مصوبات انجمن اولیا و مربیان تخلف است و با آن برخورد می شود. از خانواده ها می خواهیم در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به طور مستقیم به اداره آموزش و پرورش اطلاع دهند.»
اولویت مقابله با آسیب های اجتماعی
حیدری، کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را اولویت اول آموزش و پرورش نیشابور خواند و تأکید کرد: اگر میانگین نمرات دانشآموزان ما هم بالا برود، اما یک آسیب اجتماعی جدی رخ دهد، تمام زحمات ما زیر سؤال خواهد رفت.
وی با تفکیک محیط مدرسه و خارج از آن، گفت: بسیاری از آسیب ها در ساعات خارج از مدرسه و در جامعه رخ می دهد. ما در مدرسه برنامه های پیشگیرانه داریم، اما حل این معضل نیازمند عزم ملی و مشارکت همه نهادها و خانواده ها است.
عملکرد مالی قوی و رتبه اول درآمدزایی استان
مدیر آموزش و پرورش نیشابور با بیان اینکه این اداره در زمینه درآمدزایی رتبه اول استان را دارد، گفت: ما ماهانه به طور متوسط ۱۰ میلیارد تومان درآمد داریم که البته هزینههایمان نیز به همان نسبت بالا است.
وی با تشریح جزئیات، از رشد چشمگیر درآمدها در بخش های مختلف گفت: درآمد حاصل از خدمات مشاوره ای ۹۱ درصد، درآمدهای رفاهی ۴۳ درصد و درآمدهای درمانی ۶۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.»
حیدری تصریح کرد این درآمدها صرف ارتقای خدمات رفاهی برای فرهنگیان و پشتیبانی از فرآیند آموزش می شود.