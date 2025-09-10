در پی استقبال دانش آموزان نیشابوری از رشته‌های فنی و حرفه‌ ای، چهار هنرستان دخترانه جدید در این شهرستان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش نیشابور در نشست خبری گفت: سال گذشته ۴۸ درصد دانش‌ آموزان نیشابوری در رشته‌های فنی‌ و حرفه‌ای و کاردانش ثبت‌ نام کردند که امسال این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. با این حال محدودیت فضای آموزشی موجب شده است که تنها تا ۵۲ تا ۵۳ درصد ظرفیت ثبت‌ نام وجود داشته باشد.

ابراهیم حیدری افزود: برای پاسخ به این تقاضای رو به رشد، امسال چهار هنرستان دخترانه جدید در نیشابور راه‌ اندازی کرده‌ ایم.

وی در ادامه به رشته‌های پرطرفدار اشاره کرد و گفت: در میان پسران، رشته‌ های مکانیک و برق و در میان دختران، طراحی دوخت، کامپیوتر، مدیریت خانواده، گرافیک، عکاسی و نرم‌ افزار بیشترین استقبال را داشته‌ اند و ظرفیت این رشته‌ ها را افزایش داده‌ ایم.

حیدری از ایجاد هنرستان برادران در کوچه ترانس نیشابور به عنوان یکی از طرح های شاخص یاد کرد و گفت: این مدرسه که پیش‌ تر شرایط نامطلوبی داشت با سرمایه‌گذاری ۲۳ میلیارد تومانی توسط دکتر برادران تجهیز و بازسازی شده و اکنون به یکی از بهترین هنرستان‌ های تخصصی مکانیک استان و کشور تبدیل شده است. این هنرستان با تجهیزاتی بسیار پیشرفته، نمونه‌ ای منحصر به فرد در سطح استان است.

وی به موفقیت‌ های دانش‌ آموزان نیشابوری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر، دانش‌ آموزان نیشابوری موفق به کسب چهار رتبه تک رقمی کشوری شده‌ ند که این یک رکورد بی‌ سابقه است. به عنوان نمونه، خانم سارا ذبیحی رتبه سوم کشوری در کنکور علوم انسانی را کسب کرده است. همچنین دو مدال طلای المپیاد ادبیات فارسی به دانش‌ آموزان پوریا جعفری و طه صادقی تعلق گرفته که به آن‌ ها اجازه داده است بدون شرکت در کنکور در هر رشته و دانشگاهی که بخواهند، تحصیل کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال روزافزون دانش‌ آموزان از رشته‌های فنی، آموزش و پرورش نیشابور در تلاش است تا ظرفیت هنرستان‌ ها را افزایش دهد و به تدریج به سمت کاهش مدارس نظری و توسعه مدارس فنی‌ و حرفه‌ای حرکت کند.

حیدری گفت: همچنین با حمایت خیران و بخش خصوصی، ارتقای تجهیزات و امکانات آموزش فنی در شهرستان در دستور کار قرار دارد تا دانش‌ آموزان بهتر برای ورود به بازار کار آماده شوند.