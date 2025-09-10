حماس در بیانیه‌ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به استان‌های صنعاء و الجوف یمن را به‌شدت محکوم کرد و آن را جنایتی وحشیانه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعرض به حاکمیت یمن دانست.

تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن، جنایتی آشکار و نقض قوانین بین‌المللی است

تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن، جنایتی آشکار و نقض قوانین بین‌المللی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه آمده است:

حمله اخیر باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان بی‌گناه شد.

این اقدام بخشی از سیاست تجاوزکارانه و عربده‌کشی صهیونیست‌ها در منطقه است.

حماس ضمن اعلام همبستگی کامل با مردم یمن، پایداری ملت یمن، ارتش و نیرو‌های انصارالله در حمایت از غزه را ستود.

حماس در پایان از کشور‌های عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست برای مهار جنایات رژیم صهیونیستی و توقف فوری تجاوزاتش علیه فلسطین و تهدیداتش علیه امنیت منطقه اقدام کنند.