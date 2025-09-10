به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ فاطمه جلالی زفره‌ئی متخصص پزشکی هسته‌ای و مسئول اجرای این روش درمانی با اشاره به اینکه نخستین درمان متاستاز‌های ناشی از سرطان پروستات مقاوم به درمان با استفاده از رادیوداروی پیشرفته لوتیشیوم ۱۷۷ PSMA در مرکز پزشکی هسته‌ای مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت با موفقیت انجام شد گفت: این روش نوین درمانی که برای نخستین بار در گیلان انجام شد، تحول چشمگیری در درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته پروستات ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل همکاری تیم تخصصی پزشکی هسته‌ای است، افزود: اجرای این روش برای نخستین بار در گیلان، دستاورد مهمی برای سیستم سلامت استان محسوب می‌شود.