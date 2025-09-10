پخش زنده
جلسه کمیسیون دانشجویی استان امروز در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی، با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه با اشاره به نقش ویژه دانشجویان در کسب و تولید علم و ارتقای شاخصهای توسعه، گفت: با توجه به گسترش مراکز دانشگاهی و افزایش تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز مذکور، باید امکانات رفاهی و خوابگاهی متناسب فراهم شود تا فارغ از نگرانیهای دوران دانشجویی، صرفاً در جهت کسب علم و دانش تلاش شود.
رسول مقابلی با اشاره به موفقیت دانشگاههای استان در طول سالهای اخیر و کسب رتبههای برتر در میان دانشگاههای کشور و جهان، افزود: دانشجویان از اقشار فرهیخته و آیندهساز جامعه میباشند و باید مسئولین مخصوصاً روسای دانشگاهها، زمینههای لازم برای مرجعیت علمی، افزایش آگاهیهای سیاسی، ایجاد کرسیهای آزاداندیشی و پرهیز از سیاستزدگی در محیطهای دانشگاهی را برای دانشجویان فراهم نمایند.
در پایان این جلسه بر پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان و آمادگی کامل دانشگاهها برای شروع سالتحصیلی جدید تاکید شد.