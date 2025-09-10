پخش زنده
وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه و نخستوزیر قطر، ضمن محکومکردن شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی علیه قطر که منجر به شهید و زخمیشدن تعدادی از شهروندان فلسطینی و قطری شد، مراتب همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را از قطر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر را تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل دانست و بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مواخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی بهخاطر نقضهای مستمر و فاحش موازین بینالمللی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ادامه نسلکشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تجاوزات و اقدامات تروریستی مکرر علیه لبنان و سوریه و یمن، هجوم جنایتکارانه علیه ایران و اکنون تعرض نظامی به قطر، رژیم صهیونیستی را تهدیدی واقعی و آنی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی دانست و تاکید کرد توقف جنگافروزی و جنایات رژیم صهیونیستی مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه، از جمله با قطع هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم، است.
نخستوزیر قطر ضمن قدردانی از پیامهای همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران در عالیترین سطوح، بر ضرورت هوشیاری و وحدت نظری و عملی کشورهای اسلامی و منطقه با خطرات ناشی از رفتارهای مجرمانه و قانونشکنی رژیم صهیونیستی تاکید کرد و تصریح نمود که دولت قطر همه تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت ملی قطر در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد.