گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین گیلان در شور شیرین میلاد رحمت للعالمین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جای جای گیلان سرسبز در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام، پیام آور مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفرصادق علیه السلام دیشب و امروز، سراسر جشن و سرور بود.

درسالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و همچنین سالروز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق (ع) امام ششم شیعیان جهان ویژه برنامه‌های جشن میلاد حضرت رسول (ص) و صادق آل عبا (ع)، در سراسر استان برگزار شد.

برخی‌ها با توزیع شربت و شیرینی، اهدای هدایا به کودکان و نوجوانان و برگزاری آیین‌های مختلفی این روز را جشن گرفتن و به برادران وخواهران دینی خود شادباش گفتند.

حضور هموطنان اهل سنت و شیعه در کنار هم در میلاد نبی مکرم اسلام تجلی وحدت و یکپارچگی است.