به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و استانداری آذربایجان‌غربی عصر امروز در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

مهم‌ترین مسائل حوزه سلامت، کمبود‌های زیرساختی و نیروی انسانی آذربایجان‌غربی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای توسعه بیمارستان‌ها، افزایش تجهیزات پزشکی، تقویت شبکه بهداشت روستایی و جذب پزشکان متخصص در منطقه اتخاذ شد.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان نیز بر ضرورت ارتقای شاخص‌های درمانی و بهداشتی در مناطق مرزی استان به‌ویژه ماکو تأکید کردند.