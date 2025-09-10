پخش زنده
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و درمان و استانداری آذربایجانغربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و استانداری آذربایجانغربی عصر امروز در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
مهمترین مسائل حوزه سلامت، کمبودهای زیرساختی و نیروی انسانی آذربایجانغربی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای توسعه بیمارستانها، افزایش تجهیزات پزشکی، تقویت شبکه بهداشت روستایی و جذب پزشکان متخصص در منطقه اتخاذ شد.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان نیز بر ضرورت ارتقای شاخصهای درمانی و بهداشتی در مناطق مرزی استان بهویژه ماکو تأکید کردند.