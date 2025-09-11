پخش زنده
چربی در گروه فیلرها یا پر کنندههای پوستی قرار دارد در این مقاله عوامل موثر درماندگاری این نوع تزریق را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یکی از روشهای جوانسازی پوست که به خصوص در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، تزریق چربی به صورت نام دارد. این روش برای کسانی مناسب است که در ناحیه شکم، پهلو و ران درگیر چاقی موضعی باشند. در نتیجه متخصص چربی را استخراج کرده و بعد از خالصسازی، به ناحیه هدف تزریق میکند. اما قطعاً سوالی که برای همه متقاضیان به وجود میآید این است که تزریق چربی به صورت چقدر ماندگاری دارد؟ چون همه ما میدانیم چربی بخشی از انرژی بدن را تامین میکند و همزمان با متابولیسم تجزیه میشود؛ بنابراین زیباجویان حق دارند نگران این موضوع باشند که تزریق چربی به صورت چقدر ماندگاری دارد. این مطلب اطلاعات کاملی را در این زمینه در اختیار شما قرار میدهد. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
ماندگاری تزریق چربی به صورت
چربی در گروه فیلرها یا پر کنندههای پوستی قرار دارد. یعنی همانند ژل و مزوژل، قرار است چین و چروکهایی که در پوست صورت وجود دارد را پر کند و در نتیجه صورتی جوان و شاداب را بریا شما به ارمغان بیاورد. از طرف دیگر چربی به دلیل اینکه دارای سلولهای بنیادی است، بنابراین کمک میکند تکثیر سلولی در پوست صورت اتفاق بیفتد. سلولهای جدید مسلماً توان بالاتری برای تولید کلاژن و الاستین دارند. پس تزریق چربی روشی است که به جوانسازی و سفت شدن پوست کمک میکند. اما موضوعی که باید در مورد آن صحبت کنیم، بحث ماندگاری تزریق چربی به صورت است. این اقدام زیبایی همانند تزریق ژل و مزوژل، یک اقدام زیبایی موقت به حساب میآید و بعد از مدتی اثر آن از بین میرود. متخصصان معتقد هستند ماندگاری تزریق چربی به صورت، بین ۶ ماه تا نهایتاً یک سال دوام دارد و بلافاصله که شما تزریق را انجام میدهید، در همان ماه اول ۳۰ درصد چربیها توسط بدن جذب خواهد شد. اما اینکه شما تا چه مدت شاهد ماندگاری تزریق چربی به صورت باشید، به چند عامل بستگی دارد:
۱- روش استخراج چربی
بهترین دکتر تزریق چربی صورت میداند که مهمترین فاکتور برای انجام این اقدام زیبایی، زنده ماندن سلولهای چربی است؛ بنابراین باید به سراغ روشی برای استخراج چربی برود که در حین استخراج، آسیب به سلولها وارد نگردد. اگر کمی در اینترنت تحقیق کنید متوجه خواهید شد روشهای مختلفی برای درمان چاقی موضعی وجود دارد. اگر قرار است چربیها را در قسمتهایی از بدن تخلیه کنید، حداقل به سراغ روشی همانند لیپوماتیک بروید تا چربیها زنده بمانند و اکنون بتوانید از آنها برای تزریق صورت استفاده کنید.
تزریق چربی به صورت چقدر ماندگاری دارد
۲- خالص سازی چربی
مراحل تزریق چربی به صورت شامل استخراج چربی از بدن، انجام سانتریفیوژ برای خالصسازی چربی و سپس تزریق است. مرحله خالصسازی بسیار اهمیت دارد، چون اگر ترکیبات ناخالص همراه با چربی باشد، از یک سو باعث میشود چهره شما حالت طبیعی نداشته باشد و احتمال گلوله شدن چربی وجود دارد. از سوی دیگر سرعت تجزیه چربی بالا میرود و در نتیجه ماندگاری تزریق چربی صورت کمتر خواهد شد. به همین دلیل است که ما اکیداً توصیه میکنیم برای انجام این اقدام زیبایی، به بهترین دکتر تزریق چربی صورت مراجعه کنید، چون متاسفانه برخی از پزشکان برای اینکه هزینهها کمتر شود و از این طریق بتوانند افراد زیادی را جذب کنند، مرحله خالصسازی را انجام نمیدهند و در این میان شما بهعنوان زیباجو ضرر خواهید کرد.
۳- تکنیک تزریق چربی
اینکه چربی با چه روشی تزریق شده باشد نیز بر روی ماندگاری تزریق چربی به صورت تاثیر میگذارد. دکتر ساعدی از دو تکنیک میکروفت و نانوفت استفاده میکند. براساس اینکه اندام هدف چه اندازه حساس است و ضخامت پوست آن چقدر میباشد، روش مناسبی را انتخاب خواهد کرد. برای مثال برای تزریق چربی به زیر چشم، به سراغ روش نانوفت میرود. اما برای قسمتی همانند گونهها، میتوان روش میکروفت را اجرا کرد. به هر حال روشی که متخصص استفاده میکند، بر روی حفظ سلامت سلولهای چربی در حین تزریق و ماندگاری آنها تاثیر میگذارد.
۴- میزان تحرک اندام هدف
در ابتدای مطلب توضیح دادیم که چربی به دلیل اینکه یک بافت زنده است و بخشی از انرژی بدن را تامین میکند، پس در جریان متابولیسم تجزیه خواهد شد. هر چه حرکت عضلات در ناحیه هدف بیشتر باشد، سرعت تجزیه چربی و جذب آن توسط بدن افزایش مییابد. برای مثال فرض کنیم شما تزریق چربی به خط لبخند را انجام دادهاید. در طول روز شما صحبت میکنید و در نتیجه عضلات خط لبخند مدام حرکت میکنند. این مسئله باعث میشود ماندگاری تزریق چربی به خط لبخند کمتر شود. در حالی که اگر زیر چشم را تزریق کنید، بیشترین ماندگاری را شاهد خواهید بود.
۵- رعایت توصیههای مراقبتی
نحوه سپری کردن دوره نقاهت به حدی اهمیت دارد که دکتر ساعدی در جلسه مشاوره لیست کاملی از بایدها و نبایدهای دوره نقاهت تزریق چربی به صورت را در اختیار شما قرار میدهد تا ناخواسته خود را درگیر عوارض شدید نکنید و از طرف دیگر باعث از بین رفتن نتیجه این اقدام زیبایی نشوید. برای مثال چند نکته را در نظر داشته باشید:
در هفته اول به هیچ عنوان نباید در محیطهای گرم قرار بگیرید. افزایش دما باعث حرکت چربی در زیر پوست میشود.
حتماً آب زیاد بنوشید. اگر خشکی پوست اتفاق بیفتد، چربی در محل تزریق شده سریعاً تجزیه خواهد شد.
در هفته اول باید مواد غذایی رقیق کننده خون شامل غذاهای سرخ شده، شور، فرآوری شده، الکل و مکملهای گیاهی را کنار بگذارید و به سراغ غذاهای سالم و مغذی همانند سبزیجات و میوههای تازه بروید.
شما نباید به مدت یک هفته هیچ فشاری به صورت خود وارد کنید، چون چربی هنوز در محل جدید تثبیت نشده و هر فشاری باعث جابجایی آن خواهد شد.
۶- سبک زندگی
اگر قرار است بعد از اینکه تزریق چربی به صورت را انجام دادید رژیم غذایی را شروع کنید؛ یا فعالیتهای زیادی داشته باشید؛ یا اگر یک ورزشکار هستید و مجبور هستید ورزشهای فشرده انجام دهید، پیشنهاد ما این است به سراغ تزریق چربی به صورت نروید. هر چه میزان متابولیسم بدن بالاتر برود، سریعتر این چربیها تجزیه میشوند و در نتیجه ماندگاری تزریق چربی به صورت کوتاهتر خواهد شد.
۷- رعایت روتینهای پوستی
بعضی از افراد فکر میکنند همین که تزریق چربی به صورت را انجام دهند، از این به بعد پوست جوان و شاداب خواهند داشت. در حالی که اینگونه نیست. تزریق چربی کمک میکند شما بتوانید مشکلاتی همانند چین و چروک و افتادگی پوست را برطرف کنید ولی اگر از این به بعد به مراقبت از پوست توجه نداشته باشید، نه تنها اثر اقدامات زیبایی همانند تزریق چربی از بین میرود بلکه سرعت پیری چند برابر خواهد شد. شما حتماً باید از کرمها و ماسکهای آبرسان و مرطوب کننده استفاده کنید تا رطوبت پوست شما همواره تامین گردد. همچنین همیشه در زمان خروج از خانه حتماً کرم ضد آفتاب بزنید. وقتی اشعه خورشید به پوست برخورد میکند، سلولهای پوستی را از بین میبرد. این مسئله بر روی سرعت تجزیه چربیها نیز تاثیر میگذارد.