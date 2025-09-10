در راستای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای برای حمایت از جوانان، معاون امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان با مدیر رادیو جوان دیدار کرد و بر اجرای برنامه‌های مشترک از پاییز تاکید شد.

همکاری رادیو جوان و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

همکاری رادیو جوان و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست بر ضرورت اعتماد متقابل و استفاده بهینه از توان رسانه‌ای رادیو جوان برای پوشش برنامه‌ها و رویدادهای معاونت امور جوانان تأکید شد.

همچنین، طراحی قالب‌های متنوع برنامه‌سازی از جمله “جوان پلاس” و “ایران یاران جوان” به منظور جذابیت بیشتر محتوای مرتبط با جوانان بحث و تبادل نظر شد.

مقرر گردید تا تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین معاونت امور جوانان و رادیو جوان در آینده نزدیک نهایی شده و اجرای مفاد آن از فصل پاییز سال جاری آغاز شود.

در همین راستا، رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به اهمیت رسانه ملی، عنوان کرد: “صداوسیما ویترین نظام است و این همکاری می‌تواند به تقویت حضور و روایت فعالیت‌های جوانان در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و سایر پلتفرم‌ها کمک شایانی کند.”

وی افزود: “بر این اساس، در نظر داریم امسال روز ملی جوان را با گستردگی و شکوه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار کنیم.”

این همکاری متقابل نویدبخش ارائه محتوای غنی‌تر و متنوع‌تر برای قشر جوان جامعه و همچنین بازتاب گسترده‌تر فعالیت‌ها و دستاوردهای آن‌ها در سطح رسانه ملی خواهد بود.