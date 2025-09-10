پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام فرخنده میلاد پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، پخش برنامههای شبکه تهران از امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با کیفیت Full HD (۱۰۸۰p) و استاندارد به صورت رسمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ارتقای کیفی تاریخی که با تلاش و پیگیری مجموعه معاونت فنی و مهندسان سازمان صداوسیما محقق شد، امکان بهرهمندی مخاطبان استان تهران از تصاویری با وضوح و شفافیت بی نظیر را فراهم کرده و گامی بلند در راستای تحول دیجیتال و ارتقای استانداردهای پخش در رسانه ملی محسوب میشود.