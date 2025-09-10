پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به سنپترزبورگ برای شرکت در یازدهمین مجمع فرهنگهای متحد، از چشمانداز روشن روابط فرهنگی ایران و روسیه در سایه معاهده جامع راهبردی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آستانه سفر به سنپترزبورگ به دعوت همتای روسی خود، با اشاره به سابقه کهن روابط فرهنگی میان ایران و روسیه، گفت: مناسبات تهران – مسکو در حوزه فرهنگ، آیندهای درخشان پیش رو دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری امضای معاهده جامع راهبردی میان دو کشور، تأکید کرد: که فرهنگ در این معاهده جایگاه ویژهای دارد و موافقتنامههای فرهنگی متعددی نیز پیش از این میان ایران و روسیه به امضا رسیده است.
صالحی، حضور در یازدهمین نشست مجمع فرهنگهای متحد را فرصتی مغتنم برای توسعه ارتباطات فرهنگی دانست و به مذاکرات خود با همتای روسی در تهران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که پیگیری این مباحث در دیدار پیش رو، به ارتقای سطح تعاملات فرهنگی منجر شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامههای خود برای بازدید از بخش ایران موزه ارمیتاژ، کتابخانه دولتی روسیه، مرکز نسخ خطی و دیدار با ایرانشناسان در سفر به سنپترزبورگ خبر داد و گفت: این بازدیدها زمینه گفتوگوهای خوبی را برای توسعه همکاریهای دوجانبه فراهم خواهد کرد.
صالحی قرار است در دانشگاه سنپترزبورگ نیز سخنرانی داشته باشد که به گفته وی، فرصتی برای تعامل با فرهیختگان و نسل جوان روسیه خواهد بود. دیدار با رئیس شورای مفتیان سن پترزبورگ نیز در دستور کار این سفر قرار دارد که با هدف توسعه همکاریهای فرهنگی و دینی میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره چشمانداز توسعه فرهنگ در چارچوب معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، با اشاره به سفر دکتر پزشکیان به مسکو و امضای این معاهده، گفت: پس از لازمالاجرا شدن این معاهده، شاهد برگزاری هفته فرهنگ روسیه در ایران بودیم که در قالب آن، 150 هنرمند روسی به ایران آمدند و برنامههای موفقی اجرا شد.
صالحی افزود: در راستای اجرای معاهده جامع راهبردی، نقشه راهی برای توسعه همکاریها ترسیم شده است و گروههای مختلف از جمله در حوزههای سینما، ادبیات، نمایشگاههای کتاب و دیگر عرصهها، مسیر همکاریها را با چشمانداز روشنتری دنبال میکنند.
حضور و سخنرانی در یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور وزیران فرهنگ و نمایندگان ارشد بیش از ۴۰ کشور و سازمان بینالمللی برگزار شود، از برنامه های دیگر وزیر فرهنگ در این سفر خواهد بود.
نشست عمومی این مجمع قرار است پنجشنبه با حضور ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه برگزار شود.