استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای متعدد استان در حوزههای مختلف، گفت: با این وجود در برخی از شاخصها پایینتر از میانگین کشوری قرار داریم و نیازمند توجه ویژه دولت و نمایندگان مجلس هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی عصر امروز در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و استانداری آذربایجانغربی، با اشاره به وضعیت حوزه سلامت و بهداشت استان، افزود: در حال حاضر آذربایجانغربی به تعداد قابل توجهی تخت جدید بیمارستانی نیاز دارد و تأمین این ظرفیت مستلزم تخصیص اعتبارات ملی و حمایتهای ویژه دولت است.
وی در ادامه با بیان موقعیت جغرافیایی خاص استان، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با سه کشور هممرز است و همین ویژگی میتواند این استان را به یکی از فرصتهای مهم کشور در حوزه روابط بینالمللی و تجارت فرامرزی تبدیل کند.
استاندار آذربایجانغربی از ایجاد دو مرز جدید در شهرستانهای چالدران و کوزهرش سلماس در آینده نزدیک و افزایش ظرفیتهای مرزی استان نیز خبر داده و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین ملی و توجه بیشتر به مرزهای استان، مسیر توسعه تجاری و اقتصادی آذربایجانغربی را هموارتر کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه سرمایهگذاری، اضافه کرد: در حال آمادهسازی زمینههای لازم برای جذب سرمایه در آذربایجانغربی هستیم.
وی در پایان با بیان اینکه بخش مهمی از این آمادگی، بهبود راههای مواصلاتی بهویژه مسیرهای منتهی به مرزهاست، افزود: اگرچه هزینههای زیادی در این بخش وجود دارد، اما تلاش میکنیم با جذب اعتبارات لازم، زیرساختهای توسعهای استان تکمیل شود.