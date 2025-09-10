پخش زنده
تیمهای داماش گیلان و فرد البرز در روز نخست هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند و تیمهای نساجی، داماش و بعثت به تساوی رضایت دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور با برگزرای پنج بازی پیگیری شد.
نتایج دیدارهای روز نخست لیگ دسته اول که چهارشنبه ۱۹ شهریور برگزار شد به شرح زیر است:
* بعثت کرمانشاه صفر - صفر سایپا
* مس شهر بابک صفر - یک فرد البرز
* داماش گیلان یک - یک شهرداری نوشهر
* هوادار ۲ - ۰ آریو اسلامشهر
* نساجی صفر - صفر صنعت نفت آبادان
سایر بازیهای این هفته پنجشنبه ۲۰ شهریور برگزار میشود.
* مس سونگون - پارس جنوبی جم
* نیروی زمینی - پالایش نفت بندرعباس
* شناورسازی قشم - مس کرمان
* نفت و گاز گچساران - نود ارومیه