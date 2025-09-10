پخش زنده
نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی : اگر هر اقدام خصومت آمیزی و هر تجاوزی تکرار شود و یا حتی اگر قطعنامههایی را برگردانند؛ هیچ کشوری و هیچ عضوی از اژانس نباید انتظار داشته باشد که ایران به اجرای سندی بعنوان اقدامات عملی است؛ ادامه دهد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان بررسی دو گزارش مدیرکل آژانس در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و گزارش اجرای پادمان در ایران در نشست شورای حکام اژانس در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: ما در سخنرانی مان گفتیم آنچه که مشخص است این هست که تاریخ نباید فراموش و تحریف شود.
وی تاکید کرد:ایران از روز اجرای برجام بطور کامل تعهداتش را اجرا کرد و پانزده گزارش آژانس موید این است حتی در گزارشی که این بار منتشر شده است؛ مدیرکل بصراحت گفته است که از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۹ یعنی حتی یک سال بعد از خروج غیرقانونی امریکا؛ ایران تمام تعهداتش را اجرا کرده است.
نجفی افزود: ما اشاره کردیم که سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردهاند و ما همه این موارد را مستند داریم و اقدامی که این سه کشور در نیویورک انجام دادهاند اقدامی غیرقانونی است و به نظرما این اقدام هیچ ارزشی ندارد. البته مباحث موارد به اقدامی که کردهاند در مورد به اصطلاح اسنپ بک در نیویورک در جریان است. میدانید که چین و روسیه یک قطعنامهای دارند برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱؛ که البته این مباحث مربوط به نیویورک است.
نماینده ایران در ادامه گفت:انچه که مربوط به وین است بحثهای میان ما و اژانس است. در سخنرانی دوم مربوط به گزارش اجرای پادمان در ایران؛ ما توضیح دادیم که خود آژانس در همه گزارشها اورده است که قبل از حمله همه چیز تحت نظارت اژانس بوده است و هرگرم از سانتریفویژ ایران تحت نظارت اژانس بوده است. ان چیزی که باعث شده است این نظارت قطع شود در واقع حمله غیرقانونی و تجاوزی بود که رژیم صهیونیستی و سپس امریکا علیه تاسیسات هستهای ایران انجام دادهاند.
خود مدیرکل هم در گزارش آورده است که بخاطر ملاحظات امنیتی و ایمنی بازرسیها را قطع کرده و بازرس هاش را از ایران بیرون آورده است.
نجفی افزود: اژانس به این درک رسیده که وضعیت؛ وضعیت خاصی است و در تاریخ اژانس هم سابقه ندارد تاسیسات هستهای که دارای مواد هستهای هستند و تحت پادمان هستند توسط کشورهای دیگر بخصوص که یکی از کشورها که امین معاهده عدم اشاعه سلاح هستهای است؛ هم جزو مرتکبین این تجاوز بوده است. بهرحال آژانس به این درک رسیده است که باید ملاحظات امنیتی و ایمنی ایران را در نظر بگیرد. ما اعلام کردیم بخاطر همین ملاحظات وارد مذاکره با اژانس شدهایم. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مذاکرات چند دور انجام شد و متنی که نهایتا بتوافق رسید و امضا شد در قاهره؛ متنی است که تمام ملاحظات ایران در ان گنجانده شده است و حالا باید این اجرا شود.
نماینده ایران تاکید کرد:البته ما این را تکرار کردهایم و همانطور که وزیرمحترم خارجه ایران در قاهره گفتند؛ اگر هر اقدام خصومت امیزی و هر تجاوزی بخواهد تکرار شود و یا حتی اگر قطعنامههایی که بخاطر قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی شدهاند؛ اگر کشورهایی بخواهند ان قطعنامهها را برگردانند؛ دیگر هیچ کشوری و هیچ عضوی از اژانس نباید انتظار داشته باشد که ایران به اجرای سندی که بعنوان اقدامات عملی است؛ ادامه دهد.