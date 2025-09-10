امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۹- ۲۱:۰۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱۴۰۴-۰۶-۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱۴۰۴-۰۶-۱۸
خبرهای مرتبط

وقتی گفت‌وگو، گفتمان می‌سازد: رسانه‌ها چگونه ذهن جامعه را می‌سازند؟

۴ مرحله پنهان عملیات شناختی در رسانه‌های بیگانه

اظهارات نتانیاهو درباره ایران از موضع حماقت و ضعف

برچسب ها: ایران اینترنشنال ، شبکه فارسی زبان ، شبکه تروریستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 