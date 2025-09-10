به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری شهرستان جغتای به تشریح رویکردهای نوین و دستاوردهای این سازمان پرداخت و تعهداتی را برای توسعه خدمات در این شهرستان اعلام کرد.

سید جواد حسینی که برای پنجمین بار به جغتای سفر کرده بود، به سیاست‌ های تحول‌ آفرین در بهزیستی اشاره کرد و با تأکید بر ناشناخته ماندن خدمات بهزیستی، اظهار داشت: این سازمان ۱۷۲ مأموریت را بر عهده دارد که بخش بزرگی از آن‌ ها متوجه عموم جامعه است.

وی افزود: ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی و ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای معلولین پس از انقلاب، انجام ۶۲ میلیون غربالگری شنوایی و بینایی که منجر به نجات ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی شده و نرخ تنبلی چشم را از میانگین جهانی ۴ درصد به ۱.۵ درصد در ایران رسانده است، راه‌ اندازی ۳۸۴ مرکز و ۶۰۰ تیم سیار برای ارائه خدمات حرفه‌ ای به افراد در معرض خطر. در سال گذشته، ۳۶ هزار مورد مداخله برای کودک‌ آزاری، ۳۰ هزار مورد مداخله برای اختلافات خانوادگی و ۱۵ هزار مورد برای جلوگیری از خودکشی از جمله اقدامات این سازمان است.

وی ادامه داد: وجود ۲۸ خانه امن، ۳۱ خانه تلاش، ۱۰ خانه راه نوین، ۱۸ خانه ندای مهر و ۳۱ خانه سلامت برای حمایت از زنان و افراد آسیب‌ دیده از دیگر فعالیت ها و اقدامات سازمان بهزیستی کشور است.

معاون وزیر در خصوص سند جامع توانبخشی هم گفت: این سند در مراحل نهایی تدوین است و در آینده نزدیک خلاهای موجود در حوزه سلامت را برطرف خواهد کرد.

او همچنین با تأکید بر لزوم وفاق و ارتباط بین دستگاه‌ ها برای پیشرفت، به طرح مربع چهارگانه حکمرانی مطلوب (عقل، قلب، عدل و ربط) اشاره کرد و گفت که بهزیستی نقشی کلیدی در تحقق این امر دارد.

حسینی در پایان با اشاره به طرح «سلام» گفت: در این طرح که با همکاری وزارت آموزش و پرورش طراحی شده، مدارس در ساعات غیر آموزشی به کانون فعالیت‌ های اجتماعی و تربیتی محله تبدیل می‌ شوند.

وی گفت: این طرح با سه هدف اصلی دنبال می‌ شود، پاتوق سالمندان که مدارس به محلی برای دورهمی سالمندان تبدیل می‌ شوند تا با انجام فعالیت‌ های ورزشی و هنری، بر مشکل تنهایی فائق آیند، استعدادیابی و اشتغال در مدارس، غربالگری استعداد، مهارت‌ آموزی و اشتغال برای کودکان و نوجوانان و طرح سیار روستایی که تیم‌ های سیار بهزیستی در همان مدارس، خدمات و آموزش‌ های توانمندسازی را به تمام مردم محله ارائه خواهند داد.

حسینی اضافه کرد: برای تأمین منابع مالی این طرح، تعاونی‌ های محله‌ محور تشکیل شده و با همکاری بانک رفاه کارگران، حساب «امید معدل» برای هر مدرسه دایر خواهد شد تا از درآمدهای حاصله برای حمایت از این طرح استفاده شود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین گفت: برای اولین‌ بار، مرکز اورژانس اجتماعی در جغتای راه‌ اندازی می‌ شود.

بازدید و دیدار با کودکان و دانش آموزان مرکز نگهداری دختر و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نرجس موسسه احسان المومنین و مرکز شادی بهزیستی شهرستان در روستای خداشاه از دیگر برنامه های رئیس بهزیستی کشور و مسئولات بهزیستی استان در جغتای بود.

حسن ابارشی، سرپرست فرمانداری جغتای هم در این جلسه به تشریح وضعیت شهرستان و بیان مطالبات خود از سازمان بهزیستی پرداخت.

ابارشی با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان جغتای گفت: شهرستان جغتای به لحاظ مسائل و آسیب‌ های اجتماعی، وضعیت بهتری نسبت به میانگین استانی و کشوری دارد، با این حال باید از همین حالا برای پیشگیری از مشکلات احتمالی آینده برنامه‌ ریزی کرد.

مطالبات اصلی سرپرست فرمانداری از سازمان بهزیستی شامل: ارتقای جایگاه اداری بهزیستی شهرستان از نمایندگی مستقل به اداره، راه‌ اندازی اورژانس، اجتماعی، حمایت از مراکز تحت پوشش، احیای اردوگاه شادی روستای خداشاه، سرمایه‌ گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی و تسهیلات مسکن برای مددجویان بود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی هم گفت: سازمان بهزیستی یکی از مردمی‌ ترین سازمان‌ های دولتی است.

مهدی برجی افزود: برای اولین بار در تاریخ سازمان بهزیستی، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی از کشور به استان خراسان رضوی اختصاص یافت که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن به شهرستان‌ های سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن تعلق گرفت.

وی ادامه داد: برای دومین بار در تاریخ سازمان بهزیستی، تعداد افراد پشت نوبت دریافت مستمری به صفر رسید. این اتفاق در هفته دولت و همزمان با کنگره دوازدهم کمیسیون اجتماعی رخ داد.

برجی با تاکید بر رویکرد توانمندسازی در این سازمان، اظهار داشت که این موضوع در اولویت کاری قرار گرفته است.