سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که وزیر جنگ آمریکا به همتای چینی خود گفته است که آمریکا به دنبال درگیری با پکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفت: پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا به دونگ جون همتای چینی خود گفت که آمریکا به دنبال درگیری با چین نیست، اما از منافع حیاتی خود در آسیا و اقیانوسیه محافظت خواهد کرد.
سخنگوی پنتاگون در بیانیهای در مورد تماس تلفنی روز سهشنبه گفت: «هگزث به صراحت گفت که آمریکا به دنبال درگیری یا تغییر حکومت یا خفه کردن چین نیست. با این حال، او همزمان صریحا تاکید کرد که آمریکا منافع حیاتی در آسیا و اقیانوسیه دارد و قاطعانه از این منافع محافظت خواهد کرد.»
پارنل گفت که این گفتوگو «صریح و سازنده» بود و هگزث و وزیر دفاع چین با گفتگوی بیشتر در آینده موافقت کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از بازگشت به قدرت برای دور دوم ریاست جمهوری خود، جنگ تجاری با چین را آغاز کرد و این کشور را به انجام اقدامات سودجویانه که به کسبوکارهای آمریکایی آسیب میزد، متهم کرد؛ یک درگیری اقتصادی که فشار قابلتوجهی به بازارها وارد کرد و تهدیدی برای ورود آمریکا به رکود به شمار رفت.
پس از اعمال تعرفههای متقابل بسیار بالا و دیگر اقدامات تلافیجویانه، دو طرف وارد مذاکرات تجاری شدند و با کاهش تنشها، بازارها آرام شدند. با این حال، مذاکرات همچنان ادامه دارد و توافق تجاری کامل و جامع هنوز محقق نشده است.
اگرچه تعرفههای دولت ترامپ هزینههای داخلی قابلتوجهی به همراه دارد و قیمت کالاهای وارداتی برای مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی را افزایش میدهد، اما آخرین دادههای گمرک چین نشان میدهد که این تعرفهها بهعنوان یک سلاح اقتصادی که علیه رقبای آمریکا به کار گرفته میشوند، از قدرت بالایی هم برخوردار هستند.
در حال حاضر، ترامپ سقف تعرفههای اضافی بر واردات از چین را ۳۰ درصد تعیین کرده است و مذاکرات تجاری همچنان ادامه دارد. تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی ۱۰ درصد است. با این حال، استثنائاتی مانند تعرفههای بالاتر مربوط به بخش ۲۳۲ بر کالاها و صنایع کلیدی وجود دارد.
تعرفههای اعمالشده از سوی آمریکا و چین و احتمال افزایش مجدد آنها، بر تجارت دوجانبه تاثیر گذاشته است. صادرات پکن به واشنگتن در ماه اوت (مرداد/شهریور) ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۴۷.۳ میلیارد دلار رسید، در حالیکه واردات این کشور از آمریکا ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید.
بهطور کلی، صادرات چین با کندترین سرعت خود از دوره ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ (دی/بهمن/اسفند ۱۴۰۳) رشد کرد. این میزان رشد در آن زمان هم تنها ۲.۳ درصد افزایش داشت.