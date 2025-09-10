پخش زنده
امروز: -
انجمن خبرنگاران فلسطینی جنایت دشمن صهیونیستی در هدف قرار دادن روزنامههای ۲۶ سپتامبر و الیمن در صنعا که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران و غیرنظامیان یمنی انجامید را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این انجمن با انتشار بیانیهای افزود: این حمله ددمنشانه، جنایت جنگی علیه آزادی بیان و مطبوعات محسوب میشود و بخشی از شیوه اسراییلی برای خاموش کردن صداها، سرکوب واقعیت و پنهان کردن جنایاتش علیه مردم فلسطین و ملتهای عربی است.
بیانیه ادامه داد: جنایات مستمر اسراییلی علیه روزنامهنگاران، نیازمند اقدام فوری جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشر و انجمنهای روزنامهنگاران در سراسر جهان برای بازخواست این رژیم و متوقف ساختن حملات مکرر آن است.
انجمن با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی با اقدام علیه مطبوعات عربی میکوشد بر واقعیت و روایت صادقانه سردوش بگذارد شهادت خبرنگاران یمنی را صمیمانه به خانواده هایشان تسلیت گفت.
بیانیه از انجمنهای روزنامهنگاران عرب و رسانههای عربی و بینالمللی خواست اقدامات فوری و مؤثری را برای حمایت از روزنامهنگاران یمنی و فلسطینی انجام دهند و گامهای عملی برای محافظت از روزنامه نگاران و بازخواست دشمن صهیونیستی به خاطر جنایاتش بردارند.