رهایی در عید میلاد پیامبر (ص)

همزمان با ولادت پیامبر اعظم و امام صادق(ع)، با موافقت رهبر انقلاب شماری از محکومان از جمله محکومان امنیتی مشمول عفو شدند
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۹- ۲۱:۳۰
عفو و تخفیف مجازات برخی محکومان دادگاه‌ها

آزادی زندانیان در آستانه اعیاد ربیع الاول

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها

خوشحالی زندانیان و خانواده‌ها

برچسب ها: عفو محکومان ، میلاد پیامبر اکرم ، موافقت رهبر معظم انقلاب
